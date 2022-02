Nicola Granati storico velista di Cala Galera alla Viareggio-Bastia -Viareggio per Marevivo

Si, c'era anche un pò di Argentario e delle Contrade Marittime con Nicola Granati socio del Circolo Nautico e della Vela di Cala Galera e responsabile Nazionale Divisione Vela dell'Associazione Marevivo, alla presentazione della nuova edizione a vela della Viareggio Bastia Viareggio al Club Nautico Versilia.

Porto Santo Stefano: A 60 anni dalla prima edizione e a 30 dall’ultima gara offshore di Motonautica, nella Viareggio-Bastia-Viareggio 2022 saranno però le barche a vela della categoria Maxi sopra i 18 metri di lunghezza ad affrontarsi dal 13 al 16 luglio sullo percorso di mare, salvaguardando l'ecosistema del tratto di mare coinvolto avendo così come partner della sostenibilità l’Associazione Marevivo Onlus.

Dalla sua prima edizione il percorso ha sempre previsto la traversata del Tirreno fra Viareggio e Bastia, principale porto della Corsica orientale, ma in questa classica la storica competizione rotta attraverserà con la flotta di vele il Santuario dei Cetacei, nato nel 1999 grazie ad una collaborazione tra Francia, Costa Azzurra e Corsica, Principato di Monaco e Italia con la Liguria, Toscana e il nord della Sardegna, per non compromettere l'ecosistema del tratto di mare coinvolto.

Un evento sportivo in Toscana di caratura internazionale legato al mondo della vela, con un percorso che sarà di circa 155 miglia marine da percorrere entro il tempo massimo di 40 ore che desterà l'interesse di professionisti, appassionati e pubblico. La VBV Trofeo Angelo Moratti è organizzata sotto l'egida della Federazione Italiana Vela dal Club Nautico Versilia e conta sui patrocini del Comune di Viareggio e della Marina Militare, il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, sulla collaborazione del partner Navigo e dello sponsor Icare, e come sopra citato partner della sostenibilità l’Associazione Marevivo Onlus con la quale il Club Nautico Versilia ha recentemente formalizzato un gemellaggio. Alla presentazione, seguita anche in diretta streaming e svoltasi nel rispetto delle disposizioni per il contrasto della diffusione del Covid-19, oltre al Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti, sono intervenuti tra gli altri l’Assessore al Turismo del Comune di Viareggio Alessandro Meciani, il sindaco di Bastia Pierre Savelli con un video messaggio, il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il responsabile Nazionale Divisione Vela dell’Associazione Marevivo Onlus Nicola Granati, il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Capitano di Fregata Alessandro Russo e -in diretta streaming- e l'armatore Angelomario Moratti con il graditissimo e inaspettato intervento anche del padre Massimo che ha ricordato il suo legame con Viareggio.

Artemare Club ricorda che il nome Viareggio-Bastia-Viareggio evoca l’epica gara internazionale offshore di Motonautica nata il 14 luglio, per trent'anni la VBV-Trofeo Elica d’oro, valevole per il Campionato Mondiale Offshore Classe 1, è stato il Trofeo più ambito per un qualsiasi pilota di categoria, nel 1992 in quella che fu poi la sua ultima edizione venne istituito il Trofeo Angelo Moratti, valevole per la Coppa del Mondo Offshore e assegnato all'equipaggio Achilli Motor che compì il percorso di gara nel minor tempo. Una curiosità carsxai marinai dell'Argentatio la competizione a suo tempo vide la partecipazione di Gianni Agnelli con i motoscafi “Ultima Dea” e “Ultima Volta” e più volte quelli dell’Italcraft della famiglia Sonnino, fondatori della rivista Nautica, come ricordato nelle diverse conferenze e nei tanti articoli storici di yachting dal comandante Daniele Busetto.