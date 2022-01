Covid, sono 509 i tamponi risultati positivi in provincia di Grosseto. Si registra un nuovo decesso

Sono oltre 3.800 le persone positive in tutta la provincia

di Franco Ferretti

Grosseto: Processati quasi tremila, per la precisione 2.982, tamponi tra molecolari (1.035) e antigenici (1.947) nella nostra provincia, con 509 di questi risultati positivi al Covid-19. Questo è il report giornaliero diramato dalla Asl Toscana sudest che prende a riferimento i dati che vanno dalle ore 24 del 12 gennaio, alle ore 24 del 13 gennaio 2022. La parte più significativa dei tamponi positivi, anche oggi, è quella registrata nel comune capoluogo con 233. Segue in ordine di grandezza, Follonica con 49, Orbetello con 29 e poi tutti gli altri comuni della provincia.

Ad oggi le persone in carico alla Asl sudest positive sono 3.884, mentre le persone classificate come “contatti stretti”, e poste in quarantena sono 1.095. Si registra, purtroppo, un nuovo decesso. E’ un uomo di 84 anni deceduto oggi, 14 gennaio.

Continua in tanto la campagna vaccinale, dove tra prime, seconde e terze dosi in provincia di Grosseto risultano somministrati 453.705 dosi. (a fondo pagina tutto il report della situazione vaccinale nella Asl sudest)

Questo il report del giorno 14 gennaio 2022 diramato dalla Asl Toscana sudest

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:

Totale Posti letto occupati Note Bolla Covid San Donato Arezzo 46 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 11 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 70 % non è vaccinato ed il 30% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Bolla Covid Misericordia Grosseto 45 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 65 % non è vaccinato, circa il 35% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 9 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 100% non è vaccinato .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:

Provincia Venerdì 7 gen Sabato 8 gen Domenica 9 gen Lunedì 10 gen Martedì 11 gen Mercoledì 12 gen Giovedì 13 gen Venerdì 14 gen Arezzo 54 54 52 50 57 58 57 57 Grosseto 50 47 48 49 53 53 54 54 Totale Asl 104 101 100 99 110 111 111 111

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 1030 Siena 659 Grosseto 241 Totale 1930

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 2859 4119 6978 Siena 1472 3635 5107 Grosseto 1035 1947 2982 Totale 5366 9701 15067

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 2448 Provincia di Arezzo 1170 Provincia di Siena 621 Provincia di Grosseto 509 Extra USL 148

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 246 235 251 267 92 44 35 Grosseto 85 115 124 87 44 45 9 Siena 146 130 138 126 45 22 14 ASL TSE 477 480 513 480 181 111 58

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 7 Campagnatico 6 Capalbio 5 Castel Del Piano 13 Castiglione Della Pescaia 8 Cinigiano 9 Civitella Paganico 4 Follonica 49 Gavorrano 17 Grosseto 233 Isola Del Giglio 2 Magliano In Toscana 3 Manciano 19 Massa Marittima 18 Monte Argentario 24 Monterotondo Marittimo 3 Montieri 1 Orbetello 29 Pitigliano 5 Roccalbegna 2 Roccastrada 16 Santa Fiora 3 Scansano 9 Scarlino 9 Seggiano 7 Sorano 8

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 8874 Siena 7044 Grosseto 3884 Totale 19802

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 1864 Siena 1539 Grosseto 1095 Totale 4498

Numero di persone con COVID 19 decedute nelle strutture ospedaliere ASL TSE