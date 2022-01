TPL, ultim'ora: linea P1 Montalcino-Monte Amiata Scalo da domani ripristinato il collegamento

Siena: Per la giornata di domani, martedì 11 gennaio 2022, Autolinee Toscana fa sapere

che sarà ripristinato il servizio della linea extraurbana P1 (Montalcino-Monte Amiata Scalo e viceversa), che è dunque rimasto sospeso esclusivamente per il pomeriggio di oggi, lunedì 10 gennaio 2022. L’unica corsa, di quelle previste, che non sarà possibile garantire è quella delle ore 19 in partenza da Montalcino per Monte Amiata Scalo.