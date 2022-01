Trasporto pubblico locale. 'Il programma di Autolinee Toscane per la giornata di domani'

Lunedì 10 gennaio: il quadro dei servizi disponibili e le riduzioni previste nelle sedi operative del Dipartimento Sud (Arezzo, Grosseto, Siena e Piombino)

Siena: Nella giornata di domani, lunedì 10 gennaio 2022, come annunciato, a causa dell’espandersi di contagi, malattie e quarantene Covid molti autisti, non potranno lavorare. Per il Dipartimento Sud di Autolinee Toscana, con i dati aggiornati al pomeriggio odierno, sono previste le assenze di 53 autisti a Siena; 27 a Grosseto, 25 ad Arezzo e 6 a Piombino, per un totale di 111 autisti in malattia o comunque impossibilitati a lavorare. Per questo sono previsti disagi sui servizi urbani ed extraurbani, data la piena ripresa dell’attività scolastica. Ci dispiace ma stiamo continuando a fare di tutto per garantire le corse essenziali, riorganizzando il servizio e chiedendo a chi può lavorare di fare straordinari. Per questo desideriamo rinnovare il nostro ringraziamento a tutti i nostri dipendenti.

Di seguito l’elenco delle criticità che potranno interessare, in particolare, la sede operativa di Siena, con il dettaglio delle linee urbane ed extraurbane interessate dalle criticità e le fasce orarie in cui non saranno garantiti i servizi ed il cadenzamento abituale. Tutto ciò al netto di altri possibili disagi che al momento non sono preventivabili.

SERVIZI URBANI DI SIENA

LINEA ORARIO DISAGIO PERCORSO

s2 16:10 17:22 PIAZZA DEL SALE-VIA GARIBALDI

s3 09:52 17:01 PIAZZA GRAMSCI-DUE PONTI

s5 17:07 20:40 DUE PONTI-ARETINA DUE PONTI

s9 17:37 18:20 PIAZZA GRAMSCI-VIA GABRIELLI

s10 11:54 14:10 PIAZZA DEL SALE-BELVERDE

s18 15:20 15:37 VIA TOZZI-PIAZZETTA COLLE

s31 13:50 15:00 PIAZZA GRAMSCI-VOLTE BASSE

s33 06:10 06:40 ROSIA-PIAZZA GRAMSCI

s33 13:13 20:30 PIAZZA GRAMSCI-ROSIA

s38 12:20 12:45 PONTE PIANELLA-PIAZZA GRAMSCI

s51 15:45 15:57 CORONCINA CAPOLINEA-PIAZZA DEL MERCATO

s52 06:33 09:28 PARCHEGGIO VIALE TOSELLI-LOGGE DEL PAPA

s52 17:57 20:52 PARCHEGGIO VIALE TOSELLI-LOGGE DEL PAPA

s53 07:05 08:55 TOSELLI Parcheggio-LOGGE DEL PAPA

s54 15:17 15:45 PIAZZA INDIPENDENZA-CORONCINA CAPOLINEA

SERVIZI EXTRAURBANI

126 06:15 07:05 MENSANO Capolinea

126 14:05 15:40 COLLE V.ELSA (via Bilenchi)

127 07:05 08:40 AUTOSTAZIONE SIENA (stallo 7)-GAIOLE

130 07:10 08:30 COLLE V.ELSA (via Bilenchi)-S.GIMIGNANO- STRADA

130 13:00 20:00 Ist. RONCALLI-SAN GIMIGNANO - STRADA

135 08:15 08:35 POGGIBONSI/PIAZZA MAZZINI-VIALE DEI MILLE

135 13:50 14:05 PIAZZA MAZZINI (stallo 3)-COLLE (via Bilenchi)

136 08:15 09:30 SIENA-VIA TOZZI-STAGGIA SENESE

201 06:11 09:42 COLLE V.ELSA (via Bilenchi)-CAMPIGLIA

201 12:12 14:42 COLLE V.ELSA (via Bilenchi)-CAMPIGLIA

SERVIZIO URBANO DI POGGIBONSI

302 15:35 16:35 VIA SARDELLI-VIA GIOTTO

305 7:35 07:50 BELLAVISTA-Piazza Danimarca-PIAZZA MAZZINI

305 17:35 20:27 PIAZZA MAZZINI (stallo 4)-STAGGIA

354 7:50 08:15 PIAZZA MAZZINI (stallo 3)-LAPPETO

SERVIZIO URBANO DI SAN GIMIGNANO

SG1 13:35 18:02 SANTA LUCIA - Via Ghirlandaio

SG3 7:00 08:50 PIAZZALE MONTEMAGGIO-CASTEL S.GIMIGNANO

GROSSETO

Possibili disagi sono previsti anche per la sede operativa di Grosseto, sui collegamenti urbani ed extraurbani con l’attuale previsione di tre turni scoperti che potrebbero determinare disservizi per l’utenza.

AREZZO e PIOMBINO

Per quanto riguarda i servizi di Arezzo e Piombino, stando alle attuali previsioni di assenza, i collegamenti urbani ed extraurbani saranno regolari.