Covid, Toscana in zona gialla da lunedÃ¬

Covid, Toscana in zona gialla da lunedì

Nella regione i valori più alti incidenza.



Grosseto: E' ufficiale, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze per il passaggio da domani lunedì 10 gennaio della Toscana dalla zona bianca alla zona gialla.

Dal monitoraggio Iss-ministero della Salute emerge infatti che la regione ha superato i tre limiti che determinano il cambio di colore. La Toscana presenta infatti il 17% di occupazione di terapie intensive (limiti al 10%), il 18% di occupazione degli ospedali (limiti al 15%), e ha un alto tasso di contagi settimanali ogni centomila abitanti, di gran lunga superiore al limite di 150.

Insieme alla Toscana diventano gialle Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta.



Ecco cosa cambia a livello di regole.

sarà necessario avere il GREEN PASS RAFFORZATO (cioè quello che si ottiene con GUARIGIONE O VACCINO) nei seguenti casi:

- per prendere i mezzi di trasporto pubblico o privato di linea

- per consumare nei bar e nei ristoranti sia all'aperto, sia al chiuso anche in piedi al bancone

- per accedere alle strutture ricettive, compresi i servizi di ristorazione sia all'aperto che al chiuso

- per accedere alle palestre, alle piscine e centri natatori, sia all'aperto che al chiuso

- per praticare sport di contatto al chiuso

- per accedere a centri benessere sia all'aperto che al chiuso

- per partecipare alle feste dopo cerimonie civili o religiose

- per andare a convegni o congressi sia all'aperto che al chiuso

- per accedere a teatri, cinema, sale da concerto, locali con musica dal vivo

- per accedere a musei, mostre e altri luoghi della cultura comprese biblioteche e archivi