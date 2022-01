Covid, sono 630 i tamponi risultati positivi in provincia

Calano di 2 unità le persone ricoverate al Misericordia

Grosseto: Il report del giorno 6 gennaio 2022 relativo alla situazione Covid nella provincia di Grosseto, con riferimento l’intervallo che va dalle ore 24 del 4 gennaio, alle ore 24 del 5 gennaio 2022, evidenzia 630 tamponi positivi su 3.004 effettuati tra molecolari (1.139) e antigenici (1.865). Le presone ricoverate al Misericordia calano di 2 unità (oggi 49 – ieri 51): -1 in “bolla covid” e -1 in terapia intensiva.

Il numero di persone prese in carico dalla Asl Toscana sudest per positività al covid in provincia di Grosseto sono 1.565, in calo rispetto a ieri (1.746) di 181 unità. Nessun nuovo decesso registrato.

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati per Covid:

Totale Posti letto occupati Note Bolla Covid San Donato Arezzo 45 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 8 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid il 80 % non è vaccinato ed il 20% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse Bolla Covid Misericordia Grosseto 42 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 80 % non è vaccinato, circa il 20% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 7 Dei pazienti ricoverati in T.I. covid circa il 85% non è vaccinato, circa il 15% è vaccinato con 1 dose o 2 dosi da più di 120 giorni e presentano gravi patologie pregresse .

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati per Covid:

Provincia Sabato 1 gen Domenica 2 gen Lunedì 3 gen Martedì 4 gen Mercoledì 5 gen Giovedì 6 gen Arezzo 30 32 39 42 54 53 Grosseto 44 49 49 51 51 49 Totale Asl 74 81 88 93 105 102

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 18 Siena 13 Grosseto 17 Totale 48

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 1726 4195 5921 Siena 1500 3980 5480 Grosseto 1139 1865 3004 Totale 4365 10040 14405

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie.

Asl TSE 3426 Provincia di Arezzo 1373 Provincia di Siena 999 Provincia di Grosseto 630 Extra USL 424

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 196 314 330 316 109 22 86 Grosseto 106 176 144 128 55 17 4 Siena 167 249 250 209 82 29 13 ASL TSE 469 739 724 653 246 68 103

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto .

Comune Tamponi positivi Arcidosso 5 Campagnatico 6 Capalbio 2 Castel Del Piano 13 Castell'Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 26 Cinigiano 6 Civitella Paganico 7 Follonica 69 Gavorrano 18 Grosseto 283 Isola Del Giglio 2 Magliano In Toscana 13 Manciano 8 Massa Marittima 11 Monte Argentario 23 Monterotondo Marittimo 4 Montieri 3 Orbetello 26 Pitigliano 34 Roccalbegna 2 Roccastrada 25 Santa Fiora 10 Scansano 10 Scarlino 8 Seggiano 5 Semproniano 1 Sorano 9

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 4116 Siena 3718 Grosseto 1565 Totale 9620

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie