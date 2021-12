Atti di vandalismo su Palazzo Strozzi

Firenze: Stamani è stata rinvenuta una grande scritta in vernice bianca sulla facciata di Palazzo Strozzi: un grave atto di vandalismo contro uno dei simboli della storia e della cultura a Firenze.

La frase fa provocatoriamente riferimento a Jeff Koons, protagonista della grande mostra in corso a Palazzo Strozzi che ad oggi ha già superato le 100mila presenze posizionandosi tra gli eventi espositivi più visitati in Italia.

Grazie all’immediata collaborazione del Comune di Firenze sono già state attivate le operazioni di restauro e di pulitura attraverso il lavoro di un team di restauratori dedicati, parallelamente sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per individuare i responsabili dell’accaduto.

"Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a un fatto così grave” afferma Arturo Galansino Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi “Un atto come questo va contro il decoro della città, il rispetto della sua bellezza e della sua storia e, più in generale, del bene comune che tutti dobbiamo difendere. Si tratta di un gesto inqualificabile nei confronti di un simbolo di cultura, inclusione e educazione per Firenze e l’Italia che, come tale, va difeso e preservato. Simili scempi non devono mai più ripetersi in futuro."

Foto di Matthias Favarato