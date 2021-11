Incidente stradale a Paganico, finisce con l'auto contro un albero

Paganico: Incidente stradale questa mattina a Paganico. Un auto, per cause in corso di accertamento, è andata ad urtare un albero lungo la strada che porta verso l'Amiata, in località Cipressino.

Ferito il conducente, un uomo di 35 anni, trasferito in gravi condizioni alle Scotte di Siena. Non risultano altri mezzi coinvolti nell'incidente.