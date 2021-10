Caso viale Europa: al via le operazioni di sanificazione

Grosseto: È partito stamattina l'intervento di sanificazione dell'appartamento di viale Europa, da tempo in stato di completo degrado. A seguire le operazioni erano presenti l'assessore alla Sicurezza Riccardo Megale e l'assessore all'Ambiente Simona Petrucci, la Polizia municipale, i Carabinieri e l'ufficio Ambiente del Comune di Grosseto. L'Usl, preallertata, era pronta ad agire a tutela degli eventuali animali presenti.

Scaduti i termini entro i quali i proprietari avrebbero dovuto pulire l'appartamento, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno, tramite un'impresa specializzata opportunamente individuata, procedere alla sanificazione dei locali al fine di garantire la salute pubblica. Sono 5 i giorni di lavoro previsti per la totale sanificazione dell'appartamento: in seguito all'inizio delle operazioni, è stata prontamente rilevata l'assenza di animali, in secondo luogo, partendo dalle terrazze che più rappresentano un pericolo per la salute pubblica, la ditta procederà alla bonifica con ozono. Ciò che non sarà possibile sanificare verrà rimosso e smaltito.

