Incendi a Castel del Piano e Pomarance, elicotteri regionali in azione

Firenze: Il ritorno a temperature calde e a condizioni meteo di bassa umidità ha favorito lo sviluppo di alcuni incendi boschivi sul territorio regionale. Due di particolare importanza si sono sviluppati nel pomeriggio. Il primo ha interessato un bosco di castagni e olivete in località Marrona, nel comune di Castel del Piano, il secondo si è invece sviluppato in prossimità di Pomarance (Pi), interessando un vasto appezzamento di incolti e zone boscate.

La sala operativa della Regione Toscana ha inviato due elicotteri su entrambi gli incendi. A terra squadre di volontariato antincendio e operai forestali sono tuttora impegnate nelle operazioni di spegnimento in zone impervie e di difficile accesso e, sotto il coordinamento dei direttori delle operazioni del sistema regionale antincendio (Aib), stanno cercando di spengere le fiamme prima della notte. Altre squadre stanno giungendo nelle località interessate dal fuoco.



In tutta la giornata sono dieci gli eventi che si sono sviluppati sul territorio regionale. Si invita a mantenere alta l'attenzione nelle operazioni di preparazione alla raccolta di castagne e olive, considerato che molti incendi di questi giorni sono dovuti a disattenzione. È preferibile evitare abbruciamenti fintanto che le piogge non risulteranno più rilevanti e copriranno l’intero territorio regionale.