Recuperato il pericoloso grosso tronco dâ€™albero davanti a Porto Santo Stefano

Recuperato il pericoloso grosso tronco d’albero davanti a Porto Santo Stefano

Monte Argentario: Il Sindaco Franco Borghini ha comunicato poco fa che sono concluse oggi venerdì 17 settembre le operazioni di rimozione di un tronco di grandi dimensioni arenato a largo del Lungomare dei Navigatori, segnalato da Artemare Club nei giorni scorsi, che costituiva ostacolo alla navigazione e pericolo per i bagnanti della vicina spiaggia della Marinella.

Impressionante per le sua grandezza con 20/25 metri di lunghezza l'albero è stato trainato nel Porto del Valle e poi sollevato e depositato sul molo Garibaldi da personale e mezzi della Circomare Porto Santo Stefano, dall'operatore subacqueo Maurizio Schiano, dalla ditta Berti e dalla Società Cooperativa Sociale Santa Barbara.

Alcuni anni fa all'Argentario un'altro albero enorme era stato recuperato dalle autorità marittime competenti, dopo l’estate inizia il fenomeno delle piante sradicate dalle intemperie che giungono dai corsi d’acqua fino al mare, blocchi imponenti leggermente sommersi molto pericolosi specialmente per navi e barche che qualche volta provengono fin dall’Ombrone e i cambiamenti di venti e correnti, dallo scirocco al maestrale, li portano fino all’Argentario. Questi ostacoli in mare sono la causa di sinistri marittimi con importanti danni ai natanti e alle persone.

Artemare Club segnala che sono allo studio specifici apparati per accorgersi in tempo del pericolo in navigazione e evitarlo, particolari sonar, telecamere termiche, fishfinder modificati come forward-looking sonar.