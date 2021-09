Controlli antidroga con unita’ cinofile, 20enne nascondeva nei pantaloni un panetto di hashish. Denunciato

Dall’inizio dell’anno in Maremma oltre 32 kg. di droga sequestrata e diversi arresti e denunce.

Grosseto: Oltre ai servizi di polizia economico-finanziaria, proseguono incessantemente anche le attività antidroga dei finanzieri maremmani coordinati dal Comando Provinciale Grosseto.

Nel corso di un servizio di controllo serale del capoluogo effettuato con pattuglia “integrata”, formata sia da militari in divisa che dall’unità cinofila antidroga (appartenenti alla Compagnia di Grosseto e comandati dal Cap. Antonio Giordano), tra i tanti mezzi fermati è stata selezionata una Fiat Punto, che sul momento tentava di sottrarsi al controllo compiendo una manovra di cambio corsia; tuttavia l’auto veniva prontamente fermata in sicurezza dai finanzieri.

Alla guida risultava un giovane, 20enne; quale passeggero un suo coetaneo. Entrambe immediatamente palesavano un atteggiamento nervoso e si scusavano per la manovra, poiché – a loro dire – non avevano capito che la pattuglia volesse fermare la loro auto (seppur nel frangente non ce ne fossero altre nei pressi).

L’attività è stata quindi approfondita con l’impiego del pastore tedesco antidroga Banda, che immediatamente ha segnalato uno dei ragazzi, il quale, di fronte all’evidenza, ha tirato fuori (nascosto nei pantaloni) un panetto di hashish, per un peso di circa 70 gr.

Il possessore è stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’art. 73 del DPR 309/90, con il sequestro sia dello stupefacente che di 200 euro da lui detenuti.

Dall’inizio dell’anno sono oltre 32 i kg. di stupefacenti sequestrati in tutta la Maremma ed isole (Giglio e Giannutri) dalla Guardia di Finanza, con i due principali sequestri di ben 26 kg. hashish e 4 kg. di marijuana operati rispettivamente sulla Senese (all’altezza di Civitella Paganico) e ad Orbetello, con rispetti due arresti effettuati a suo tempo dalla Compagnia di Grosseto e dalla Tenenza di Orbetello.

(foto di repertorio)