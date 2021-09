Mancata vaccinazione anti-Covid, lâ€™Asl Toscana sudest sospende sei operatori sanitari

Mancata vaccinazione anti-Covid, l’Asl Toscana sudest sospende sei operatori sanitari

Sono i primi destinatari del provvedimento.

Grosseto: La commissione aziendale dell’Asl Toscana sud est per l’applicazione del dl 44/2021, convertito nella legge 76/2021, ha disposto questo pomeriggio la sospensione dei primi sei operatori sanitari propri dipendenti che non hanno effettuato la vaccinazione anti-Covid.

Sono in totale 220 i dipendenti dell’azienda che ad oggi risultano non vaccinati e non prenotati, ai quali il dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana sud est ha inviato le lettere con le disposizioni di legge sull’obbligo di vaccino per gli operatori sanitari.

La procedura proseguirà nei prossimi giorni, allo scadere dei termini indicati dal dipartimento di Prevenzione per regolarizzare la posizione del personale interessato.