Covid, sono 26 i nuovi casi positivi in provincia di Grosseto, nove le persone guarite

Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 23 Agosto 2021 alle ore 14 del 24 Agosto 2021

Grosseto: Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Toscana sudest è di 75 unità, di cui 26 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 544 tamponi.

Le persone positive in carico sono 562. Si registrano 9 guarigioni e nessun decesso. Continua la campagna vaccinale in tutta la Asl sudest. Oltre 281 Mila le dosi somministrate in provincia di Grosseto.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 75 Provincia di Arezzo 28 Provincia di Siena 20 Provincia di Grosseto 26 Extra USL 1

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Arezzo 12 5 3 4 3 1 Grosseto 4 6 2 11 2 1 Siena 8 6 2 4 0 - Totale USL 24 17 7 19 5 2

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Lunedì 16 ago Martedì 17 ago Mercoledì 18 ago Giovedì 19 ago Venerdì 20 ago Sabato 21 ago. Domenica 22 ago Lunedì 23 ago Martedì 24 ago Arezzo 40 42 53 42 60 58 43 30 28 Siena 33 23 25 36 36 36 35 21 20 Grosseto 30 18 33 31 40 31 34 18 26 Totale Asl Tse 103 83 111 109 136 125 112 69 74

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi Casi Arcidosso 1 Capalbio 1 Castel Del Piano 1 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 1 Gavorrano 2 Grosseto 13 Monte Argentario 1 Orbetello 3 Santa Fiora 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 8 TI San Donato Arezzo 3 Degenza Covid Misericordia Grosseto 20 TI Misericordia Grosseto 3

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 670 Provincia di Siena 622 Provincia di Grosseto 544

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 683 Provincia di Siena 538 Provincia di Grosseto 562

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 619 Provincia di Siena 503 Provincia di Grosseto 508

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 571 Provincia di Siena 436 Provincia di Grosseto 452