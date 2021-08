Scontro sull'Aurelia. Muore una donna di 82 anni

Capalbio: Una donna di 82 anni, di Roma, è deceduta nello scontro tra due auto. L'incidente è accaduto sulla SS1 Aurelia, altezza Capalbio, intorno alle 17:00.

E' intervento il 118 e l'elisoccorso Pegaso. Un ragazzo di 14 anni e una donna di 23 anni sono stati portati in codice 2 alle Scotte di Siena con Pegaso, un uomo di 42 anni e un altro uomo (di cui al momento non è nota l'età), entrambi trasportati in codice 2 al Misericordia di Grosseto.