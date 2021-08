Sessant'enne infortunato, soccorso da Cri e Guardia costiera

Talamone: Nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 4 agosto, l’ambulanza BLSD della postazione Croce Rossa di Magliano in Toscana è stata attivata per soccorrere una persona di 60 anni caduta in modo accidentale in una caletta nei pressi di Talamone.

Ad attendere i due soccorritori CRI nel porto, c’era un gommone con gli uomini della Guardia costiera che li ha imbarcati per raggiungere l’infortunato.

Il natante è riuscito ad avvicinarsi il più possibile alla scogliera ma i due operatori CRI e un militare della Guardia Costiera sono intervenuti entrando in acqua per poter raggiungere l'infortunato, provvedendo ad immobilizzarlo e portarlo a terra per le cure del caso. Al momento non si conoscono le condizioni di salute del sessant'enne.