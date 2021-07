Controllo economico del territorio in Maremma, Fiamme Gialle: conclusa serie di servizi integrati cielo-mare-terra

Controllati oltre 200 tra mezzi di terra e imbarcazioni, sviluppate diverse segnalazioni e realizzati alcuni fermi di stupefacenti.

Grosseto: Si è da poco concluso un periodo di 10 giorni nei quali, sotto il coordinamento e direttive del Comandante Provinciale Grosseto, i reparti territoriali maremmani unitamente ai colleghi del Reparto Operativo Aeronavale (ROAN) di Livorno, con i loro mezzi navali ed aerei, hanno scandagliato tutta la provincia, dalle isole più lontane come Giannutri e Montecristo fino all’Amiata e le Colline Metallifere, passando per le località della lussureggiante campagna.

Per i reparti ordinari sono stati impiegati 40 militari, nonché 2 unità cinofile antidroga; mentre il comparto aeronavale, sotto la supervisione del Comandante del ROAN, ha concorso con le imbarcazioni della Sezione Operativa Navale di Santo Stefano nonché con un elicottero HH412B della Sezione Aerea di Pisa.

Durante la 10-giorni di controlli, le Fiamme Gialle hanno indentificato oltre 200 mezzi tra autovetture e veicoli commerciali su strada, nonché alcuni natanti nelle acque del litorale costiero; 8 i soggetti verbalizzati per detenzione di sostanze stupefacenti. Effettuati anche servizi anticontraffazione sul litorale, in particolare ad Orbetello e Follonica, che hanno portato al sequestro di oltre 2.000 pezzi contraffatti. Diversi gli input approfonditi anche in materia di affitti in nero, i cui sviluppi seguiranno nelle prossime settimane.

L’attività svolta dall’alto, con l’ausilio dell’elicottero, ha consentito alle Fiamme Gialle di focalizzare l’attenzione anche su alcuni ipotesi di violazioni con possibili risvolti di natura economico-finanziaria. Peraltro, il sorvolo del mezzo aereo, in piena sicurezza e distanza, è stato molto apprezzato anche dalle imbarcazioni da diporto dei turisti e dai tanti bagnanti, alcuni dei quali hanno espresso parole di ringraziamento per la vigilanza e il senso di sicurezza. Significativa è stata anche la presenza sulle isole minori, con controlli antidroga e sviluppo di segnalazioni sul Giglio ma anche sulla lontana Giannutri, ove l’inaspettato atterraggio dell’elicottero del Corpo e l’attività dei finanzieri è stata ben accolta dai residenti e turisti presenti.