Guasto tecnico, sistema CUP sospeso

Grosseto: La Asl comunica che a causa di un guasto tecnico alla linea dati, il sistema CUP di prenotazione di visite ed esami per la provincia di Grosseto è temporaneamente sospeso. I tecnici Telecom stanno lavorando per ripristinare quanto prima la funzionalità.

Eventuali richieste urgenti saranno prese in carico dal call center che richiamerà successivamente l'utente per comunicare l'appuntamento fissato.



L'Asl si scusa per il momentaneo disagio.