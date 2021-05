Giglio, câ€™Ã¨ un nuovo caso positivo

Giglio, c’è un nuovo caso positivo

Isola del Giglio: Un nuovo caso di positività è stato segnalato ieri, venerdì 21 maggio, giornata in cui ha preso il via la campagna vaccinale massiva delle due isole del Comune.

Immediatamente sono iniziate le procedure per isolare il nuovo caso ed i suoi contatti più stretti. Infatti in mattinata si è provveduto a fare i due tamponi per i contatti del caso segnalato. Ancora si raccomanda di evitare le minime distrazioni anche in caso di vaccinazioni come quelle che si sono effettuate in questi giorni.

CAMPAGNA VACCINALE 21 e 22 MAGGIO

Va a concludersi, nel tardo pomeriggio di oggi, la campagna vaccinale dell’intera popolazione promossa dalla Struttura Commissariale – Difesa con la collaborazione di Regione Toscana e ASL Toscana Sud Est, massiva per le nostre due isole. Due giorni invece che tre grazie alla piena efficienza dei sanitari e dell’organizzazione messa in piedi per l’occasione. Tra questi anche due medici volontari dell’isola che si sono prestati per coadiuvare i medici della Marina Militare e della ASL Toscana Sud Est oltre ovviamente alla Misericordia che ha messo a disposizione le sue donne e uomini per le operazioni di logistica.

E’ stata quindi una due giorni intensa dove sono stati vaccinati circa 850 cittadini a dimostrazione della validità dell’iniziativa tesa principalmente a dare la totale copertura sanitaria ai cittadini del Giglio e di Giannutri e proteggerli così dal punto di vista epidemiologico soprattutto adesso che inizia la stagione turistica.