Conferenza stampa di Draghi e Speranza, si va verso zona gialla dal 26 aprile

di Franco Ferretti

Roma: Il premier Mario Draghi oggi pomeriggio in conferenza stampa ha annunciato che dal prossimo 26 aprile potrebbe tornare la 'zona gialla'.

Scuole aperte in presenza completa in zona arancione e gialla, mentre per gli spostamenti tra regioni dovrebbe arrivare una sorta di 'pass'. Queste le novità annunciate dal Premier.

Attività all'aperto dovrebbero avere la precedenza. Quindi probabili aperture, sembrerebbe, anche per attività di ristorazione e altro.

Questo è quanto si apprende dalla conferenza stampa del premier Draghi con il ministro Speranza di oggi.