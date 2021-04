Covid, calano a 16 i nuovi casi positivi in provincia, 46 le guarigioni

Sono ancora in totale 55 gli studenti, personale docente e non docente della scuola attualmente positivi.

Grosseto: Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Toscana sudest, dalle ore 14 del 6 Aprile 2021 alle ore 14 del 7 Aprile 2021, è di 128 unità, di cui 16 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 664 tamponi.

Le persone positive in carico sono 998. Si registrano 46 guarigioni e nessun decesso.

Casi per Provincia e totale ASL TSE

Asl TSE 128 Provincia di Arezzo 55 Provincia di Siena 57 Provincia di Grosseto 16 Extra USL 0

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 10 6 8 21 4 6 Grosseto 4 2 2 4 2 2 Siena 18 8 10 15 4 2 Totale ASL TSE 32 16 20 40 10 10

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Mercoledì 31 marzo Giovedì 1 aprile Venerdì 2 aprile Sabato 3 aprile Domenica 4 aprile Lunedì 5 aprile Martedì 6 aprile Mercoledì 7 aprile Arezzo 88 115 133 95 83 100 81 55 Siena 67 105 72 86 65 96 57 57 Grosseto 46 56 48 26 25 50 28 16 Totale Asl Tse 201 276 253 207 173 246 166 128

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Nuovi casi Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 1 Grosseto 3 Monte Argentario 7 Orbetello 2 Roccastrada 2

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 110 TI San Donato Arezzo 23 Degenza Covid Misericordia Grosseto 54 TI Misericordia Grosseto 17

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1061 Provincia di Siena 1137 Provincia di Grosseto 664

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 2006 Provincia di Siena 1525 Provincia di Grosseto 998

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 1572 Provincia di Siena 1339 Provincia di Grosseto 863

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 2594 Provincia di Siena 3103 Provincia di Grosseto 1157

Guariti Provincia di Arezzo 70 Provincia di Siena 74 Provincia di Grosseto 46

Persone Decedute Ospedale San Donato Arezzo 1 Donna di 77 anni deceduta il 7 aprile 2021 Ospedale Misericordia Grosseto 0

Per quanto riguarda la situazione contagi in ambito scolastico, questi sono i dati aggiornati ad oggi. In provincia di Grosseto i positivi sono 55, di cui 43 studenti, 8 insegnanti e 4 personale non docente.