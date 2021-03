Covid , la situazione dei positivi nelle scuole della provincia di Grosseto

di Franco Ferretti

Grosseto: Sono 83 tra insegnanti, studenti e personale non docente i positivi ad oggi nella nostra provincia. Stesso numero, sempre 83, per quelli in isolamento domiciliare. I dati sono forniti dalla Asl Toscana sudest nel report settimanale diffuso oggi.

Dall’inizio della pandemia, (fonte Asl toscana sudest), i casi positivi al Covid che hanno interessato la scuola, sono stati in totale 376.

Di questi, si legge nel report dell’azienda sanitaria, 53 hanno riguardato i docenti, 7 il personale non docente e 233 gli studenti. Ad oggi i guariti in totale sono 293.

Qui sotto i report della Asl Toscana sudest aggiornati ad oggi: