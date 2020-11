Covid: Stabili i nuovi casi in provincia di Grosseto, oggi sono 52. Sono invece 41 le guarigioni odierne

Nessun decesso registrato oggi.

Grosseto: Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Toscana sudest, dalle ore 14 del 22 novembre alle ore 14 del 23novembre 2020 è di 140 unità, di cui 52 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 545 tamponi.

Le persone positive in carico sono 1783. Si registrano 41 guarigioni e nessun decesso

Casi per Provincia e totale ASL Toscana Sudest

Nuovi casi Asl TSE 140 Provincia di Arezzo 62 Provincia di Siena 24 Provincia di Grosseto 52 Extra USL 2

Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 13 12 11 16 6 4 Grosseto 5 2 11 10 11 13 Siena 4 5 1 11 1 2 Totale ASL TSE 22 19 23 37 18 19



Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Martedi 17/11/20 Mercoledì 18/11/20 Giovedì 19/11/20 Venerdì 20/11/20 Sabato 21/11/2020 Domenica 22/11/2020 Lunedì 23/11/20 Arezzo 100 98 159 161 114 126 62 Siena 83 70 60 78 58 58 24 Grosseto 86 66 62 115 65 51 52 Totale Asl Tse 277 241 289 359 237 235 140

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto (i comuni non indicati hanno zero nuovi casi)

Comune Nuovi casi Campagnatico 1 Civitella Paganico 1 Follonica 29 Gavorrano 1 Grosseto 11 Massa Marittima 2 Monte Argentario 1 Monterotondo Marittimo 1 Orbetello 1 Roccastrada 2 Scansano 1 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 110 TI San Donato Arezzo 23 TI Nottola 6 Degenza Covid Misericordia Grosseto 75 TI Misericordia Grosseto 15



Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 852 Provincia di Siena 482 Provincia di Grosseto 545

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 3156 Provincia di Siena 1381 Provincia di Grosseto 1783

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 2789 Provincia di Siena 1136 Provincia di Grosseto 1570

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 4595 Provincia di Siena 2829 Provincia di Grosseto 2955

Persone Guarite Provincia di Arezzo 139 Provincia di Siena 64 Provincia di Grosseto 41