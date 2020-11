Covid-19: Calano ancora i nuovi casi in provincia di Grosseto. Quelli di oggi sono 66

Grosseto: Il numero di nuovi casi positivi nella Asl Toscana Sudest, riferito al dalle ore 14 del 17 novembre alle ore 14 del 18 novembre 2020, è di 241 unità, di cui 66 nella provincia di Grosseto e per i quali sono stati effettuati 1116 tamponi.

Le persone positive in carico sono 1772. Si registrano 31 guarigioni e nessun decesso.

Casi per Provincia e totale ASL Toscana SudEst

Nuovi casi Asl TSE 241 Provincia di Arezzo 98 Provincia di Siena 70 Provincia di Grosseto 66 Extra USL 7



Nuovi casi positivi per classi d'età

Provincia 0 - 18 19 - 34 35 - 49 50 - 64 65 - 79 over 80 Arezzo 10 22 24 24 9 9 Grosseto 20 9 11 17 6 3 Siena 5 8 15 10 12 20 Totale ASL TSE 35 39 50 51 27 32

Trend ultima settimana casi positivi (così come comunicati nei precedenti report)

Provincia Giovedì 12/11/20 Venerdì 13/11/20 Sabato 14/11/20 Domenica 15/11/20 Lunedì 16/11/20 Martedi 17/11/20 Mercoledì 18/11/20 Arezzo 195 127 193 348 172 100 98 Siena 88 130 77 123 117 83 70 Grosseto 74 59 65 190 131 86 66 Totale Asl Tse 366 320 337 665 433 277 241

Nuovi casi per Comune della provincia di Grosseto (Non sono indicati i Comuni dove si registrano zero contagi)

Comune Nuovi casi Campagnatico 1 Castiglione Della Pescaia 1 Follonica 16 Gavorrano 5 Grosseto 19 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 3 Massa Marittima 8 Monte Argentario 2 Orbetello 3 Roccastrada 4 Scansano 2 Scarlino 1

Ricoveri

Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 120 TI San Donato Arezzo 26 TI Nottola 6 Degenza Covid Misericordia Grosseto 61 TI Misericordia Grosseto 16

Ulteriori informazioni

Numero di tamponi effettuati Provincia di Arezzo 1758 Provincia di Siena 1299 Provincia di Grosseto 1116

Persone Positive in carico Provincia di Arezzo 4239 Provincia di Siena 1576 Provincia di Grosseto 1772

Di cui a domicilio Provincia di Arezzo 3821 Provincia di Siena 1331 Provincia di Grosseto 1605

Numero di persone contatti stretti in quarantena Provincia di Arezzo 5032 Provincia di Siena 3202 Provincia di Grosseto 3255

Persone Guarite Provincia di Arezzo 86 Provincia di Siena 35 Provincia di Grosseto 31