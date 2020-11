Coronavirus, Toscana: '2.479 nuovi casi oggi e 29 i decessi, con etÃ  media 84 anni'

Coronavirus, Toscana: '2.479 nuovi casi oggi e 29 i decessi, con età media 84 anni'

Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa Carrara (107,2 x100.000), Firenze (57,3 x100.000) e Lucca (44,1 x100.000), il più basso a Grosseto (12,2 x100.000).

Firenze: In Toscana sono 62.946 i casi di positività al Coronavirus, 2.479 in più rispetto a ieri (2.030 identificati in corso di tracciamento e 449 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 4,1% in più rispetto al totale del giorno precedente.

I guariti crescono del 3,4% e raggiungono quota 17.938 (28,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.214.035, 15.542 in più rispetto a ieri. Sono 8.264 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 30% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.784 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

Gli attualmente positivi sono oggi 43.447, +4,5% rispetto a ieri. Purtroppo, oggi si registrano 29 nuovi decessi: 18 uomini e 11 donne con un'età media di 83,7 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.700 (118 in più rispetto a ieri, più 7,5%), 226 in terapia intensiva (12 in più rispetto a ieri, più 5,6%).

La Toscana si trova al 7° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 1.688 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 1.495 x100.000, dato di ieri).

Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 2.121 casi x100.000 abitanti, Pisa con 2.008, Firenze con 1.839, la più bassa Grosseto con 864. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 41,9 x100.000 residenti contro il 68,0 x100.000 della media italiana (11° regione).

https://www.ars.toscana.it/banche-dati/dati