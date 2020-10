Ultim'ora: Chiusura per Covid di due classi a Follonica

Follonica: Una classe della scuola primaria ”G.Rodari” (viaPalermo) e della scuola media ”A. Bugiani” (Ex Ilva) sono state chiuse per Covid nella cittadina del Golfo. A darne notizia un comunicato dell'Amministrazione Comunale.

"La Asl di Grosseto, - dice il comunicato del Comune di Follonica - ha infatti registrato un bambino positivo della scuola elementare, ed un bambino positivo della scuola media. Le dirigenti scolastiche Elisa Ciaffone e Paola Brunello hanno comunicato l’isolamento domiciliare (quarantena) per 10 giorni, fino al completamento dei test diagnostici delle classi e del personale scolastico coinvolto. Le attività didattiche sono quindi sospese per le due classi, mentre per le altre classi, con il restante personale delle due scuole, continueranno le lezioni in presenza, in sicurezza".