Cambio al vertice GdF: Il colonnello Del Gaizo lascia Grosseto, il colonnelloÂ Antuofermo Ã¨ il nuovo comandante provinciale

Cambio al vertice GdF: Il colonnello Del Gaizo lascia Grosseto, il colonnello Antuofermo è il nuovo comandante provinciale

Grosseto: Le Fiamme Gialle grossetane salutano il Colonnello Antonio Del Gaizo che lascia oggi, dopo tre anni di permanenza, il Comando Provinciale di Grosseto per andare a ricoprire il nuovo incarico a Genova di Capo Ufficio al Comando Regionale Liguria.

Gli subentra il Colonnello Cesare Antuofermo, proveniente dal Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza con sede a Roma ove ha ricoperto l’incarico di Comandante del Gruppo Investigativo.

La cerimonia di avvicendamento a carattere interno, improntata alla massima sobrietà per le limitazioni legate alla crisi sanitaria da COVID-19, si è svolta stamani nella caserma di piazza del Popolo, alla presenza dei Comandanti e del personale dei Reparti maremmani nonché di una rappresentanza dei finanzieri in congedo delle Sezioni A.N.F.I. di Grosseto, Orbetello-Monte Argentario e Follonica, e del Co.Ba.R. Toscana (Consiglio di Base della Rappresentanza militare). Particolare solennità istituzionale alla cerimonia è stata conferita dalla presenza del Comandante Regionale Toscana, Generale di Divisione Bruno Bartoloni, del Prefetto e del Procuratore della Repubblica.

Il Comandante Regionale ha ringraziato il Colonnello Del Gaizo per l’importante opera prestata negli anni trascorsi a Grosseto, contribuendo ad affermare nella Provincia il ruolo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza a contrasto di ogni forma di illegalità e criminalità anche mafiosa. Ha quindi accolto e presentato il Colonnello Antuofermo ai militari schierati, certo che l’esperienza già maturata sarà preziosa per continuare ad operare nel solco tracciato dal collega uscente.



Al termine della cerimonia il Generale Bartoloni ha incontrato il Prefetto – Dott. Fabio Marsilio e il Procuratore della Repubblica - Dott.ssa Maria Navarro, dai quali ha ricevuto il grande plauso per l’assoluto impegno e l’altissima professionalità dimostrati dai militari del Comando Provinciale ed ha assicurato la continuità dell’azione ai fini della sicurezza economico-finanziaria del territorio e del concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nato a Roma nel 1975, il Colonnello Cesare Antuofermo è entrato nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1995; ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria nel 2013 ed è stato promosso all’attuale grado nel 2019. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma – Tor Vergata, e in Scienze Politiche presso l’Università di Trieste, nonché il Master di Diritto Tributario Internazionale presso la Bocconi di Milano. Ha svolto docenze presso gli Istituti di formazione del Corpo.

Nel pomeriggio il Colonnello Del Gaizo ha salutato i rappresentanti degli organi di informazione, presentando il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto Colonnello Antuofermo.