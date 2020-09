Rientra spontaneamente il paziente che ieri era fuggito dal reparto Covid dell'Ospedale Misericordia

Grosseto: La Asl informa che il paziente che ieri aveva lasciato il reparto Covid dell'Ospedale Misericordia eludendo la sorveglianza, è appena tornato di sua spontanea volontà all'ospedale, presentandosi al Pronto Soccorso. Gli operatori lo stanno accompagnando, con tutte le misure anticontagio previste, in Malattie Infettive nell'area Covid.

Ieri, nelle prime ore della mattina, un paziente, positivo al tampone, eludendo la sorveglianza, aveva lasciato l'ospedale grossetano. Prontamente gli operatori del reparto avevano informato la direzione di Presidio che aveva provveduto a contattare immediatamente il Servizio d'igiene Pubblica e le Autorità competenti per segnalare il caso. La notizia era subito circolata in città, confermata dalla Asl solo in tarda serata. Stamani l'uomo ha fatto rientro spontaneo in Ospedale.

La Asl Toscana sud est segnala anche che ieri in provincia di Grosseto non c'è stato nessun nuovo caso di positività al Covid. I nuovi casi in totale nella sud est sono 17, di cui 13 in provincia di Arezzo e 4 in provincia di Siena.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni in provincia di Arezzo, Grosseto e Siena ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 18 contatti per i casi di Arezzo, 10 contatti per i casi di Siena che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.047 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 13 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale Misericordia di Grosseto, 12 presso le Malattie infettive e 3 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 2.044 tamponi.