Incidente stradale, coniugi austriaci finiscono fuori strada

Orbetello: Incidente stradale, nella notte, sulla provinciale di San Donato nel comune di Orbetello. Un'autovettura con a bordo due persone, marito e moglie di nazionalità austriaca, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, è uscita di strada.

All'arrivo sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Orbetello hanno provveduto ad estrarre la donna dell'abitacolo affidandola al personale medico del 118. Hanno poi messo in sicurezza il mezzo incidentato.