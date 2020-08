Bloccati in pineta, i ringraziamenti del sindaco Fedeli per il ritrovamento

Bibbona: “Vorrei ringraziare tutte le forze dell’ordine che ieri hanno partecipato alle ricerche della donna e dei suoi due nipoti che per circa un’ora sono rimasti bloccati all’interno della pineta dopo che, una volta sceso il buio, non sono più riusciti a trovare l’uscita.

Per fortuna – tiene a precisare il Sindaco di Bibbona, Massimo Fedeli - è andato tutto bene, soltanto un po’ di paura per la donna, e per questo ringrazio il pronto intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e, in particolare, gli uomini della Pubblica assistenza di Bibbona che sono riusciti a trovare immediatamente la donna e i nipoti”.

A dare l’allarme è stata proprio la donna che, non riuscendo più ad orientarsi una volta sceso il buio all’interno della pineta, ha contattato telefonicamente il figlio, ospite di un campeggio nella frazione.

E’ stato lui a contattare le forze dell’ordine: sul posto, all’ingresso dell’area pinetata, sono immediatamente intervenuti i carabinieri e subito dopo i vigili del fuoco e la Pubblica assistenza. Sono trascorsi soltanto 5 minuti da quando, una volta effettuata la divisione delle zone, gli uomini della Pubblica assistenza hanno rintracciato la donna e i due bambini, dopo aver perlustrato l’area a bordo del fuoristrada della Pubblica assistenza e del quad in dotazione

“Sono stati rintracciati a ridosso della spiaggia, non molto lontano dal cancello di ingresso ma – conclude Fedeli – il buio ha fatto in modo che non si rendessero conto della loro posizione. Il mio ringraziamento personale a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle ricerche in un’ora e trenta circa”.