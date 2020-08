Incendio nel pomeriggio a Riotorto, a fuoco sterpaglie e pineta

Lambita anche un'attività commerciale.

Piombino: Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto, in località Riotorto nel comune di Piombino, è scoppiato un incendio che ha interessato sterpaglie e pineta.

Pronto è stato l'intervento di una squadra dei Vf del distaccamento di Follonica, alla quale si sono aggiunte quelle di Cecina e Piombino. Il rogo, di cui al momento non si conoscono le cause, ha lambito anche un'area adiacente a una attività commerciale.

Intervento della prima partenza del distaccamento di Follonica nel comune di Piombino in località Riotorto. Un incendio di sterpaglia e pineta sta interessando l'area adiacente ad una attività commerciale e la squadra di Follonica, in appoggio a quelle di Cecina e Piombino, sta effettuando opera di spegnimento per evitare che l'incendio attacchi la struttura.