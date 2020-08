Vasto incendio nei boschi vicino Roccastrada

Aggiornamento ore 15.00: Incendio boschivo in località Tenuta di Bagnolo, nel Comune di Civitella Paganico. Le fiamme si sono sviluppate poco dopo mezzogiorno rapidamente sospinte dal vento.

Al lavoro sul territorio squadre e direttore operazioni della Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, squadre del volontariato inviate dalla SOUP regionale e vigili del fuoco. Ulteriori operatori AIB si stanno portando in zona per assicurare la turnazione anche nella serata e per tutta la notte. Al momento non risultano essere interessate abitazioni.

Civitella Paganico: Un vasto incendio è scoppiato stamattina nei boschi vicino a Roccastrada in località Bagnolo.

Sul posto alcune squadre di Vf stanno intervenendo da terra, ma considerata l'estensione dell'incendio vasta, e l'impraticabilità del terreno, al momento stanno operando anche due elicotteri della Regione Toscana, ed è atteso l'arrivo un Canadair.

Attualmente, le squadre a terra dei vigili del fuoco sono posizionate a presidio di alcune abitazioni minacciate dal fuoco.