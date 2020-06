Prende fuoco un balcone, intervengono i pompieri

di Giulia Ferretti

Grosseto: Oggi attorno alle 12.00 in città, nelle vicinanze del palazzo della Procura, sembrava fosse successo qualcosa di grave.

Vigili del fuoco con l'autoscala e un altro mezzo, sanitari del 118 con l'auto medica e ambulanza, municipale, sono arrivati tutti a sirene spiegate davanti alla palazzina di in via Marche.

Fortunatamente poi nulla di grave è successo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che, in un appartamento posto al primo piano di una palazzina momentaneamente incustodito, si sia sviluppato un incendio che però non avrebbe recato grossi danni, se non quelli ad alcune piante poste sul terrazzino dell'abitazione.

Al momento non si conoscono le cause dell'incendio.