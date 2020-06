Incidente stradale: Auto esce di strada e si cappotta. Due i feriti

Gavorrano: Nel tardo pomeriggio di oggi domenica 14 giugno 2020, in località Castellaccia nel comune di Gavorrano, un auto per cause in corso d'accertamento è finita fuori strada cappottando.

A bordo due persone, sembrerebbero feriti lievi, sono stati presi in cura dai sanitari del 118 e trasportati successivamente in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei Vf e i Carabinieri.