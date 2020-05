UnitÃ  da diporto salvata davanti allo Scoglio d'Africa. Salvi i due diportisti

Unità da diporto salvata davanti allo Scoglio d'Africa. Salvi i due diportisti

Portoferraio: Nel corso della serata di venerdì e più precisamente verso le ore 22.15 perveniva presso la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Portoferraio una richiesta di soccorso da parte di due diportisti i quali, a bordo della loro unità con avaria al motore, un natante di circa sette metri, si trovavano alla deriva nelle acque antistanti lo Scoglio d’Africa.

E’ stata dunque immediatamente inviata sul posto una motovedetta S.A.R. (Search and Rescue) per raggiungere nel minor tempo possibile i due malcapitati, la cui situazione rischiava di peggiorare a causa del calare della notte e l’innalzamento del moto ondoso e della corrente marina.

Attorno alla mezzanotte, la motovedetta della Guardia costiera elbana raggiungeva l’unità alla deriva fornendo una prima assistenza per poi scortare la stessa, a lento moto, verso un porto sicuro. Successivamente il convoglio intraprendeva la navigazione verso il porticciolo dell’Isola di Pianosa che si rivelava tuttavia non idoneo all’ormeggio per il forte moto ondoso presente in zona.

A quel punto, si decideva di scortare l’unità fino al porto di Marina di Campo dove giungeva all’ormeggio in sicurezza alle alle prime luci dell'alba, senza nessuna conseguenza per le persone a bordo.

Sono in corso gli accertamenti di rito da parte della locale Autorità Marittima finalizzati a verificare l’avvenuto rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione.