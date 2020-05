Coronavirus, sono 2 i nuovi casi oggi nella zona della Asl Toscana sud est

Grosseto: La La situazione dalle ore 14 del 5 maggio alle ore 14 di oggi 6 maggio relativa al fenomeno della diffusione del Covid-19 evidenzia 2 nuovi casi, 1 in provincia di Grosseto ed 1 in provincia di Arezzo.

In particolare si tratta di una persona di 74 anni nel Comune di Monte Argentario (a domicilio) e una di 78 anni a Bucine (ricoverata in ospedale). C'è anche un altro caso ma extra Asl Toscana sud est, di Montecatini (a domicilio).



I guariti sono 32: 14 ad Arezzo, 14 a Siena, 4 a Grosseto.

In particolare, per Comune:

3 Abbadia San Salvatore

1 Arezzo

1 Castiglion Fiorentino

1 Castiglione d'Orcia

1 Cavriglia

2 Chiusi

1 Colle di Val d'Elsa

4 Cortona

4 Grosseto

1 Loro Ciuffenna

3 Montevarchi

6 Piancastagnaio

1 Poggibonsi

1 Poppi

1 Subbiano

1 Terranuova Bracciolini



Si segnala, inoltre, un decesso di questa mattina non ancora inserito nel Sispc, di una signora di Castiglion Fiorentino, di 87 anni già con un quadro clinico estremamente complesso presso l’Ospedale San Donato di Arezzo.



Ad oggi si registrano 648 persone in carico con 700 guariti.

Dei 648, 514 sono a domicilio, 82 ricoverati.

Il totale dei tamponi effettuati è di 43.981.



Il giorno 5 sono stati validati 416 tamponi, il giorno 6 maggio 356.