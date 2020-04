Grosseto, manutenzione urgente e non differibile in via Emilia

L'intervento programmato da AdF per lunedì 6 aprile dalle 8 alle 17 è necessario a riparare una piccola perdita che potrebbe comportare la rottura della condotta, con i conseguenti disagi di un guasto improvviso in un momento come l'attuale.





Grosseto: Manutenzione urgente e non differibile in via Emilia a Grosseto. Nel corso delle attività di monitoraggio costante e continuo delle proprie infrastrutture AdF ha individuato una piccola perdita sulla condotta situata in via Emilia, che potrebbe comportarne la rottura. Valutando che le conseguenze di un probabile guasto improvviso sarebbero sicuramente più problematiche per i cittadini rispetto a un'interruzione programmata e temporanea, l'azienda ha deciso di effettuare i lavori di riparazione lunedì 6 aprile, dalle 8 alle 17.



È anche con questo tipo di decisioni difficili ma necessarie che AdF tiene alto il proprio impegno per garantire un servizio essenziale e contribuire con responsabilità alla sicurezza e alla salute della comunità.



L'intervento determinerà basse pressioni in rete e possibili temporanee sospensioni dell'erogazione di acqua alle utenze di via Emilia, via Brianza, via Basilicata, via Puglie, via Molise, via Venezia Giulia, via Sicilia, via Sardegna, via Lombardia e via Lucania.



L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità. Potranno inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo.



Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.