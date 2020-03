Emergenza Covid-19: Stabile la situazione nell'Amiata grossetana. Non si registrano nuovi casi

Amiata: Oggi sull'Amiata grossetana, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, - scrive il sindaco di Santa Fiora - non si registrano nuovi casi di persone positive al COVID-19.

Pertanto il dato odierno resta fermo a 24 casi così distribuiti:

Arcidosso 12

Castel del Piano 6

Castell’Azzara 1

Cinigiano 2

Santa Fiora 2

Seggiano 1

Il quadro nel Comune di Santa Fiora rimane pertanto invariato. Le persone contagiate restano dunque ferme a 2, entrambe in buone condizioni ed in quarantena presso il proprio domicilio. Non vi sono persone poste in isolamento domiciliare.