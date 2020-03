Covid-19: 'Diciasette nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. Il numero cala rispetto a ieri'

"Dodici a casa in sorveglianza attiva e 5 ricoverati. Un'anziana di 84 anni della zona dell'Amiata è ricoverata in terapia intensiva al Misericordia.

I dati aggiornati alle 24 di giovedì 26 marzo

Grosseto: Questi i dati comunicati dalla Asl Toscana sud est relativi ai nuovi casi positivi al test del coronavirus, rispetto a quelli di ieri.

In provincia di Grosseto sono 17 i nuovi casi di tampone positivo al covid-19. Un'anziana di 84 anni della zona dell'Amiata è ricoverata in terapia intensiva al Misericordia. Questa la suddivisione per zona:

Zona Amiata Grossetana:

donna 21, domicilio

uomo 62, domicilio

uomo 81, domicilio

donna 84, ricoverata malattie infettive

uomo 68, domicilio

Zona Colline dell'Albegna:

- donna 49, domicilio

- donna 55, domicilio

- donna 73, ricoverata malattie infettive

Zona Colline Metallifere:

- uomo 36, domicilio

- uomo 56, domicilio

Zona Grossetana:

- donna 57, domicilio

- uomo 64, ricoverato malattie infettiv

- uomo 74, domicilio

- uomo 84, ricoverato in terapia intensiva

- uomo 75, ricoverato malattie infettive

- donna 92, domicilio

- donna 27, domicilio