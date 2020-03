Ultim'ora, Emergenza Coronavirus. ‘Primo caso positivo a Manciano’

Manciano: “Il sindaco di Manciano Mirco Morini, - si legge in una nota sulla pagina Facebook del Comune di Manciano - informa ufficialmente che, su comunicazione dell’azienda Usl Toscana Sud Est, pervenuta nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 20 marzo, è stato riscontrato il primo caso positivo nel comune di Manciano”.

“A tal proposito, - prosegue il sindaco - invito tutti i cittadini, con grande senso di responsabilità a tutela della salute pubblica, a restare a casa e a uscire solo ed esclusivamente: per motivi di comprovato lavoro; per motivi di salute; per acquisto della spesa e di medicinali.

Inoltre, da domani sabato 21 marzo verranno ulteriormente intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine e per i trasgressori è prevista la comunicazione all’autorità giudiziaria con la previsione dell’articolo 650 del codice penale.

Sarà cura del sindaco informare la cittadinanza sull’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.