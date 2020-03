Pizze gratis per chi combatte l'emergenza Covid-19

Grosseto: Antonio Guareri, il nuovo dinamico e preparato gestore del Bar/Ristorante/Pizzeria presente presso la sede provinciale della UISP di Grosseto in Viale Europa, ha sposato in toto la Filosofia di Wellness Alimentare realizzata da soli alimenti naturali e biologici proposta da Fooding4.

Guareri, in collaborazione con l’Unione Sindacale Militari Interforze USMIA il cui referente provinciale è Matteo di Marzo, in relazione alla situazione contingente e alle difficoltà che comporta, per regalare almeno un momento di convivialità e di riconoscimento a coloro che si battono ogni giorno affrontando in prima linea l’emergenza Covid-19, nel pomeriggio di domani, sabato 21 marzo, consegnerà gratis, a Medici, Infermieri, Personale del Pronto Soccorso, Ambulanze e Rianimazione dell’Ospedale Misericordia di Grosseto una fornitura di Pizze.

"Grazie del Vostro Impegno e Dedizione. - dice Guareri - Grazie per i Rischi che Vi state assumendo nel nome della Solidarietà e Salvaguardia della Vita Altrui. Forza Ragazzi e Forza Italia!!!"