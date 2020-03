Emergenza Coronavirus: ‘Altri 18 casi in provincia di Grosseto’

“Un’anziana donna ricoverata in malattie infettive e 17 in sorveglianza attiva domiciliare. Tutti i nuovi casi suddivisi per zona”.

Aggiornamento casi positivi provincia di Grosseto fino alle 24 di martedì 17 marzo

Grosseto: La Asl Toscana sud est, ha inviato i dati aggiornati alle ore 24 di martedì 17 marzo 2020. I casi di persone risultate positive al test Covid-19, rispetto a quanto comunicato ieri, sono aumentate di 18 unità.

Questa la suddivisione per zona:

Zona Grossetana:

- Un uomo di 26 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- due donne di 29 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- una donna di 31 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- una donna di 44 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- una donna di 46 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- un uomo di 46 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- un uomo di 50 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- una donna di 61 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- una donna di 75 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- una donna di 83 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- una donna di 94 anni, ricoverata in Malattie Infettive

Zona Colline dell'Albegna:

- Un uomo di 66 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

Zona Colline Metallifere:

- Un uomo di 53 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- una donna di 66 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- un uomo di 70 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

Zona Amiata grossetana:

- Una donna di 55 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- una donna di 60 anni, in sorveglianza attiva domiciliare

- una donna di 63 anni, in sorveglianza attiva domiciliare