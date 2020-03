Abbattimento pini via Mascagni, ‘Grosseto al Centro’: Presentato Esposto-denuncia’

“Su mancato rispetto della normativa inquinamento acustico riguardo al cantiere stradale in via Mascagni”.

Grosseto: Questo il testo dell’Esposto-denuncia presentato.

“Il sottoscritto Matteo Della Negra, residente in Grosseto, in proprio e quale Presidente legale rappresentante dell’Associazione ‘Grosseto al Centro’, con sede in Grosseto, via Carlo Cattaneo 26:

PREMESSO

che con l’Ordinanza contingibile e urgente n. 47 del 6 marzo 2020 il Sindaco del Comune di Grosseto ha ordinato ai propri uffici e alle imprese aggiudicatrici l’immediato avvio dei lavori di taglio di n. 52 pini domestici in viale Mascagni a Grosseto e di rifacimento del manto stradale onde procedere entro 90 giorni alla messa in sicurezza del piano viario della suddetta via;

che con la Proposta di ordinanza n. 5806 del 20 febbraio 2020 la Polizia Municipale ha autorizzato la realizzazione del cantiere stradale finalizzato all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, indicando tra le prescrizioni (punto “F” e “I” dell’Ordinanza) che la ditta esecutrice si munisca dell’autorizzazione per l’attività rumorosa secondo le previsioni di cui al Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose; che in data 15 marzo 2020 la sottoscritta associazione ha invitato Polizia Municipale, Direttore dei lavori ed altri soggetti a verificare l’esistenza e la legittimità dell’Autorizzazione per l’esercizio delle attività rumorose per il cantiere in oggetto;

che in effetti questa mattina, 16 marzo 2020, il direttore dei lavori Arch. Mauro Pollazzi ha dato avvio all’appalto pubblico in oggetto; che contattata telefonicamente ques’oggi la Funzionaria responsabile dell’Ufficio Ambiente, la stessa ha comunicato allo scrivente che il Comune di Grosseto non ha rilasciato l’Autorizzazione per le attività rumorose in oggetto; che la circostanza, se confermata, appare particolarmente grave, sia perché l’attività per l’effetto si configura come illegale, sia perché un’attività rumorosa non autorizzata appare particolarmente pregiudizievole per la comunità dei cittadini che soggiornano nel predetto quartiere residenziale, costretti a non allontanarsi dal domicilio per la nota emergenza sanitaria nazionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, nelle predette qualità, chiede che sia avviata un’indagine volta ad accertare, se confermata, la predetta circostanza, la sussistenza di eventuali responsabilità penali e/o amministrative (art. 659 c.p. e altri), individuando gli autori delle condotte attive e/o omissive poste in essere; chiede altresì che siano immediatamente adottate tutte quelle misure cautelari, ivi compreso il sequestro/blocco del cantiere/attività, onde evitare che l’attività illecita e la condotta dannosa siano protratte a ulteriori conseguenze. Con osservanza”. Matteo Della Negra, presidente Associazione ‘Grosseto al Centro’.