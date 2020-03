ADF, intervento urgente di manutenzione

Domani forte riduzione del flusso idrico in tutta la provincia di Grosseto.

Grosseto: L’Acquedotto del Fiora comunica che domani, martedì 17 marzo, effettuerà un intervento di manutenzione urgente e non differibile per l’esecuzione tre riparazioni sulla condotta adduttrice principale denominata “Dorsale Fiora” in Località Selva Comune di Santa Fiora.

L’intervento avrà inizio alle ore 7,15 e terminerà alle ore 19,15 dello stesso giorno, quando il normale flusso verrà ripristinato.

L’intervento determinerà una riduzione delle pressioni e delle portate ed eventualmente una interruzione del flusso nei Comuni di: Capalbio, Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Scansano, Scarlino, Semproniano, Sorano, Montalto di Castro e Onano, Comune di Castell’Azzara Loc. Sforzesca e zone limitrofe, Comune di Roccalbegna Loc. Usi e zone limitrofe.



Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 12 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convezione di Affidamento.



Per qualsiasi informazione sui lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.35.69.35 da telefono fisso o 199.11.44.07 da cellulare.