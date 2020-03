Ultim’ora, Covid-19: ‘Tre nuovi casi positivi in provincia di Grosseto’

“Sono tre uomini di 45, 57 e 65 anni posti in sorveglianza attiva domiciliare”.

Aggiornamento ore 13.00

Grosseto: L'Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato da ieri i seguenti casi positivi nella provincia di Grosseto:



- Un uomo di 57 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare

- Un uomo di 67 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare

- Un uomo di 45 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare



L'Azienda si è già raccordata con le autorità competenti.