Emergenza Covid-19: ‘Due casi positivi al Giglio. Non sono residenti nell’isola

Si tratterebbe di due coniugi della provincia di Piacenza.

Isola del Giglio: “Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda USL Toscana sud est, - dice in una nota il sindaco dell’Isola del Giglio Sergio Ortelli - informa che due cittadini non residenti, attualmente dimoranti a Giglio Campese in Isola del Giglio, da giorni in isolamento domiciliare fiduciario, sono risultati positivi al Cpvid-19”.

“Si tratta, - continua la nota - di due coniugi della provincia di Piacenza arrivati sulla nostra isola il 5 marzo scorso, ma riteniamo plausibile che il contagio sia avvenuto fuori dal territorio della nostra provincia, prima di quella data. I due cittadini stanno bene e auspichiamo una loro pronta guarigione”.

“E’ trascorsa oltre una settimana dal contagio e quindi, - dice il Sindaco - stiamo procedendo nei tempi di una possibile cessazione degli effetti della diffusione e pertanto, ribadisco, esorto tutti a rimanere a casa e uscire se non per motivi di impellente necessità e mantenere le prescrizioni fornite per la tutela della nostra salute”.

“Sara mia cura tenervi informati sull’evoluzione della degenza delle due persone e sulle misure adottate dal Dipartimento di Prevenzione che ha titolo sulle procedure da applicare anche ai sensi dell’Ordinanza n. 10 del Presidente della Giunta Regionale”, conclude Sergio Ortelli.