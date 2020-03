Emergenza Covid-19: ‘Nuovi probabili casi di persone positive in provincia di Grosseto. I casi adesso sono 11’

“Lo rende noto la Asl Toscana sud est in una nota delle 12.30 di oggi”.

Grosseto: L'Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato da ieri sera i probabili positivi nella provincia di Grosseto:

- Una donna di 42 anni di Grosseto, in sorveglianza attiva domiciliare.

- Una donna di 65 anni di Follonica, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva.

- Un uomo di 61 anni di Montenero D'Orcia (frazione di Castel del Piano), attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva.

- Una donna di 41 anni di Marina di Grosseto, attualmente in sorveglianza attiva domiciliare.

- Una donna di 63 anni, residente a Sarteano (SI), ricoverata in Malattie Infettive al Misericordia, contatto di caso positivo fuori Regione.

L’Azienda si è già raccordata con i Sindaci per gli adempimenti necessari.