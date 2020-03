Coronavirus, tutta l'Italia Ã¨ 'zona protetta'

Coronavirus, tutta l'Italia è 'zona protetta'

Roma: Nuove misure, e più restringenti, da parte del Governo per frenare l’emergenza coronavirus. Scuole chiuse fino al prossimo 3 aprile, stop agli spostamenti, blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio, chiuse palestre e luoghi di aggregazione. Le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo saranno valide sull'intero territorio nazionale, e l'Italia intera diventa "zona protetta".

Ad annunciare il nuovo provvedimento è stato il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di ieri sera, 9 marzo.

Il testo, dopo la firma del Presidente del Consiglio Conte, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le nuove misure saranno operative già da oggi, 10 marzo.

"Sto per firmare un provvedimento che potrei definire così: #iorestoacasa. Non ci saranno più "zona rossa" o "zona 1 e zone 2", ci sarà solo l'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare spostamenti su tutto il territorio nazionale a meno che non siano motivati da ragioni di lavoro, necessità o salute. Estenderemo tutte le misure già previste dal Dpcm dello scorso 8 marzo su tutto il territorio nazionale. Inoltre - ha concluso Conte in conferenza - aggiungiamo anche un divieto degli assembramenti sia all'aperto che nei locali chiusi. Sono costretto ad intervenire in maniera decisa per tutelare la salute dei tutti e in particolare quella dei più fragili".

Misure drastiche ma necessarie - ha detto il premier - perché i numeri ci dicono di una crescita troppo importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini e rinunciare a qualcosa per contenere l'avanzata del virus.