Coronavirus: i nuovi casi nell’Azienda Usl Toscana sud est

Sale a sei il numero dei contagi in città.



Grosseto: L'Azienda USL Toscana sud est comunica di aver identificato tre nuovi casi di Coronavirus a Grosseto. Si tratta di due donne residenti a Grosseto, di anni 49 e 53, attualmente assistite al domicilio e un'altra donna di anni 65 non residente a Grosseto ma ricoverta in Malattie Infettive al Misericordia.

Il Dipartimento di prevenzione sta effettuando le indagini per definire la catena epidemiologica.