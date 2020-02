Coronavirus, controlli anche a Grosseto. La Asl rassicura: nessun caso accertato

Grosseto: Negativo, a Grosseto nessuno ha contratto il Coronavirus. La conferma arriva dalla Asl Toscana sud est dopo la notizia diffusasi in giornata, che avrebbe creato preoccupazione e apprensione in città, che la notte scorsa era stato ricoverato al Misericordia di Grosseto un paziente con sintomi influenzali appena rientrato dall'estero e ritenuto quindi caso di interesse rispetto al Coronavirus. Gli esami condotti sul paziente hanno dato esito negativo, certificando che l'uomo non ha contratto il Coronavirus.

La Asl, con il direttore D'Urso, annuncia come in questo momento non ci sia nessun caso diagnosticato, né pazienti sospetti, in provincia di Grosseto, anche se i controlli su pazienti potenzialmente a rischio vengono effettuati quotidianamente.



Su disposizione della Regione è stato attivato dalla Asl Toscana sud est il numero verde 800.579579 da contattare per qualsiasi dubbio con servizio di interpretariato anche in cinese. Inoltre, chi rientra dalla Cina nella Asl Toscana sud est deve scrivere all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La Asl fa sapere che centinaia di persone stanno chiamando il numero verde gestito dalla Prevenzione per avere informazioni.